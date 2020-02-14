https://static.news.ru/photo/2067b72c-4fdb-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США изучают опыт зарубежных корпораций, способных стать альтернативой китайской Huawei на рынке современных телекоммуникационных сетей, заявил глава Пентагона Марк Эспер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Нужно сформировать альтернативу, потому что мы не можем просто призывать отказаться от Huawei. Эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве США. <...> Этот вопрос обсуждался на минувшей министерской встрече НАТО, — цитирует политика ТАСС.

Накануне правительство Соединённых Штатов подало новое заключение об обвинении против финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и самой организации.

Как писал NEWS.ru, ранее власти США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

В конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны. Однако организация не имеет права на поставки элементов ключевой инфраструктуры.