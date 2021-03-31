Спикер парламента Крыма назвал наглостью претензии украинского Ощадбанка

https://static.news.ru/photo/778545a6-92ab-11eb-ad23-96000091f725_660.jpg Фото: Ощадбанк/facebook.com

Наглостью назвал попытку украинского Ощадбанка взыскать с России более $1 млрд за якобы утраченные в Крыму инвестиции спикер парламента полуострова Владимир Константинов.

По словам Константинова, жители Крыма не видели никаких инвестиций, которые Ощадбанк якобы делал в полуостров. Напротив, банки Украины «вытягивали» деньги с местного финансового рынка на протяжении всего времени, что Крым находился в составе этой страны. Об этом пишет РИА Новости.

Когда же мы из этого состава вышли, они просто вывели свои активы из республики, нарушив все обязательства перед крымскими вкладчиками. Украинские банки фактически ограбили крымчан. И у этих людей хватает наглости бегать по европейским судам с исками о какой-то компенсации? Верх наглости и цинизма. Только работа финансовых организаций РФ позволила компенсировать эти потери, — заявил спикер.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Парижа отменил решение, вынесенное арбитражем в 2018 году по иску Ощадбанка Украины, согласно которому Россия должна компенсировать банку более $1 млрд из-за потерянных в Крыму инвестиций. Суд поддержал позицию России об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску Ощадбанка.

При этом в украинском банке уже объявили о намерении обжаловать вынесенное решение.

Владимир Константинов назвал такое решение парижского суда объективным и отметил, что европейские инстанции понимают невозможность удовлетворения всех запросов украинской стороны.

Решение Парижского суда можно рассматривать как превентивную меру, направленную на то, чтобы остановить этих мошенников раньше, чем они приступят к выдаиванию Европы. Решили остановить, так сказать, на дальних подступах, — сказал крымский парламентарий.

Ощадбанк является крупнейшим государственным банком Украины. Он был создан на базе учреждений Сбербанка СССР в стране.

Как писал NEWS.ru, на Украине в школьных учебниках по истории опубликована карта страны, на которой нет Крыма.