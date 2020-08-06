Спецпредставитель Трампа анонсировал встречу с замглавы МИД РФ в Вене

https://static.news.ru/photo/51ab9e96-d809-11ea-a32a-fa163e074e61_660.jpg Маршалл Биллингсли Фото: twitter.com/USArmsControl

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Маршалл Биллингсли провёл переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Стороны договорились о скорой встрече в Вене. Об этом представитель американской администрации написал в Twitter.

Хороший разговор сегодня с заместителем министра иностранных дел РФ Рябковым, мы оценили прогресс наших рабочих групп. Мы договорились встретиться нашими высокопоставленными делегациями в Вене в ближайшее время, — написал Биллингсли.

Good conversation today with Russian @mfa_russia Deputy Foreign Minister Ryabkov, assessing the progress of our working groups. We agreed to meet with our senior delegations in #Vienna in the very near future. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) August 6, 2020

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений. Глава Белого дома отметил, что у него «очень хорошие отношения» с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на увеличение санкций против РФ.

Ранее заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Вашингтон продолжает курс на очернение России. По его словам, Вашингтон подвергает критике любые источники информации, которые распространяют альтернативные точки зрения.