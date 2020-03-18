https://static.news.ru/photo/d434be5c-69b8-11ea-a3fa-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение. Исключение — сотрудники ОМОНа и СОБРа, поскольку они участвуют в антитеррористических операциях. Отсутствие идентификации необходимо в целях их безопасности.

Также законопроект обязывает росгвардейцев «в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина». Делать это нет необходимости только при возникновении обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника или иных лиц.

В настоящее время таких обязанностей у сотрудников нацгвардии нет, писал NEWS.ru Требования со стороны общества о «деанонимизации» силовиков стали чаще звучать после разгонов демонстраций в Москве летом 2019 года. Многие участники этих акций получили серьёзные травмы от росгвардейцев. Однако привлечь их к какой-либо ответственности у пострадавших не получается, поскольку не возможно опознать непосредственных причинителей вреда. Правозащитники считают, что новые поправки в закон этой проблемы не решат. Они требуют, чтобы идентификационные номера силовиков были нанесены на их форму и экипировку.