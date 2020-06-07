СПбГУ начал строительство кампуса в Китае

https://static.news.ru/photo/49f712aa-a8d6-11ea-8272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hei Yubai /Global Look Press

Харбинский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный университет начали строительство совместного кампуса в Китае. Он будет находиться в историческом и культурном центре города Харбин.

Строительство будет завершено в 2022 году, рассказали в СПбГУ. Камбус частично займёт исторические здания Генконсульства Российской империи и КВЖД. На первом этапе он будет выпускать студентов-бакалавров, обученных по программам в области физики, химии и прикладной математики, передаёт РИА Новости.

Основная цель нашего совместного проекта — способствовать подготовке специалистов, деятельность которых позволит эффективнее решать задачи в рамках определённых руководством наших стран приоритетов развития, — сказал ректор петербургского университета Николай Кропачев.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается до 70 лет. Ранее ректоры могли возглавлять учебные заведения до 65 лет.