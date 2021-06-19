Сотрудник МИД рассказала, как Лавров возил вакцину за рубеж

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президент США Джо Байден намеревался прибыть на саммит в Женеву в стиле Джеймса Бонда, чтобы показать всем, кто является первым и главным политиком мира. Именно это сделать ему и не удалось, заявил в своём Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что даже американские журналисты уверяли: президент РФ Владимир Путин в Швейцарии смотрелся выигрышнее. Байден на пресс-конференции после переговоров ответил на «незапоминающиеся вопросы», читал своё выступление и пользовался шпаргалкой....