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Сотрудник МИД рассказала, как Лавров возил вакцину за рубеж

06:37, 20 июня 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров сам возил вакцину от коронавируса для своих сотрудников на служебном самолёте, когда не было возможности доставить её другим путём. Авиасообщение с началом вакцинации было ограничено и сотрудники МИД не имели возможности привиться, сообщает РБК.

Об этом рассказала начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения в управлении делами МИД Алина Косаченко.

Началась вакцинация, и часто министр возил на своем борте вакцину <...> потому что есть страны, куда просто не летали самолёты тогда, — цитирует представителя ведомства издание.

На сегодня уже прошли вакцинацию порядка 80% российских дипломатов, которые работают за пределами страны.

Как сообщалось ранее, посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в Москву для реализации решений саммита в Женеве. По его словам, он с нетерпением ждёт возвращения в Москву после важного саммита, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена.

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