«Сомнительные основания»: Блинкен оценил задержания депутатов в Москве

https://static.news.ru/photo/c3b61fa2-847a-11eb-9697-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Москве силовики имели «сомнительные основания» при задержании участников депутатского форума.

Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях, — отметил дипломат в Twitter.

При этом он призвал российские власти перестать преследовать «независимые голоса».

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021

ГУ МВД по Москве прежде рассказало, что в городское ОВД были доставлены почти 200 человек, собиравшихся участвовать в мероприятии с нежелательными организациями в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участников форума муниципальных депутатов, задержанных во время мероприятия, отпустили из ОВД «Новокосино». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. При этом представители ОНК выявили нарушения со стороны силовиков.