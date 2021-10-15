Соловьёв пригрозил Украине «силой огня» в ответ на пленение россиянина

Телеведущий Владимир Соловьёв призвал провести контртеррористическую операцию с применением «силы огня и штыка» против украинских силовиков, пленивших наблюдателя ЛНР с российским гражданством. Об этом пишут argumenti.ru.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) применяет пытки и использует психотропные препараты, чтобы вынудить захваченного накануне представителя Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка дать ложные показания. При этом в народной милиции утверждают, что в Киеве совершают подлог, выдавая имеющиеся у наблюдателя на телефоне съёмки с учебных стрельб за обстрелы позиций ВСУ.

Они схватили гражданина России, они похитили нашего гражданина. Это значит, что нам нужно проводить операцию по спасению заложника, которого схватила террористическая организация. Как общаться с террористами, мы знаем точно — силой огня и штыка, — заявил Соловьёв.

Он подчеркнул, что Россия не может замалчивать произошедшее, так как пострадал один из граждан страны, а значит — необходимо отреагировать соответствующим образом.

Ранее на этой неделе 12-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Её обвинили в распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе, а также в участии в писательских конкурсах на территории России.