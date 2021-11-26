Соловьёв назвал «народной забавой» Европы подготовку к войне с Россией

Российский телеведущий во время своего шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» обсудил с гостями заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он вышлет солдат в Германию для поддержки их вооружённых сил в случае агрессии России. Соловьёв вспомнил по этому поводу знаменитую фразу Меньшикова к Петру I: «С кем останешься, государь?». Он также обратил внимание, что британская пресса только нагнетает обстановку: в The Sun, например, сообщили, что Россия с Китаем могут объединиться и отнять у США военное превосходство в мире.

Лондон возвращает в Германию своих военных. Все пару сотен. Потому что на самом деле количество военных у Великобритании очень небольшое. Поэтому, когда говорят, что вернут всех военных, сразу вспоминаются слова Меньшикова к Петру Великому: «С кем останешься, государь?». Если Борис Джонсон отправит военных в Великобританию, то с кем он останется-то? — задался вопросом телеведущий.

Соловьёв подчеркнул, что вся Европа «что-то начала готовиться к войне с Россией», будто это какая-то «народная забава». Также он припомнил провокационные заявления бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, суть которых сводилась к тому, что идеальным вариантом для мира станет «прекращение существования России».

Ранее Соловьёв обвинил властную верхушку России в бездействии после операции Украины в Донбассе. Журналист задался вопросом, когда власти страны начнут защищать своих граждан.