Собянин заявил о необходимости ужесточить требования передвижения по Москве

https://static.news.ru/photo/0aeb7bc6-9091-11ea-b61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что нужно ужесточить требования по дистанцированию и условия передвижения в столице.

Необходимо ужесточать требования для передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться ещё и жёсткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина.

Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая.