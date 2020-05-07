Политика

Собянин заявил о необходимости ужесточить требования передвижения по Москве

21:24, 07 мая 2020 36
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что нужно ужесточить требования по дистанцированию и условия передвижения в столице.

Необходимо ужесточать требования для передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться ещё и жёсткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина.

Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая.

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