https://static.news.ru/photo/d5eea464-3ecb-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал вывезти и утилизировать радиоактивный грунт, находящийся в районе строительства Юго-Восточной хорды. О заражении почвы на территории, принадлежавшей ранее Московскому заводу полиметаллов, уже давно говорят активисты.

За территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения. В ближайшее время Правительство Москвы заключит договор с ФГУП «Радон» о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза заражённого грунта за пределы Москвы, — написал Собянин в своём блоге.

Он также отметил, что дополнительные исследования, проведённые в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения.

По мнению специалистов, они не препятствуют строительству. Тем не менее, в период строительства будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, — добавил мэр столицы.

Сам завод отказывается заниматься рекультивацией, так как отходы теперь находятся не на его территории. Она принадлежала предприятию в советское время, но позже была возвращена городу.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский уверен, что по-настоящему обезвредить склон можно только за десятки лет. В комментарии изданию «Такие дела» он заявил , в случае раскопки холма, заражённая почва и пыль могут попасть в Москву-реку. Учёный считает, что власти города пытаются приуменьшить проблему и не собираются её решать комплексно.

Ранее издание The Village сообщило о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт при проведении строительных работ на поверхность, и радиация разнесётся по Москве. При этом, по данным издания, в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации, писал NEWS.ru.