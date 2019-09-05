https://static.news.ru/photo/8aa6566c-cfec-11e9-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак прокомментировала скандал, возникший после её слов о том, что Москва должна вернуть Крымский полуостров Киеву.

По её словам, она уже выразила свою позицию по данному вопросу в своей предвыборной кампании и не собирается от неё отказываться. Журналистка считает, что присоединение Крыма к России является нарушением международного законодательства.

Сама я эту тему не поднимаю, но если мне задают вопрос, говорю на эту тему, — цитирует « ПолитЭксперт » слова Собчак.

Как писал News.ru, ранее, обращаясь к депутатам Верховной рады, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей украинского парламента нового созыва является возвращение Крыма в состав государства.