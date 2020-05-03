СМИ: Россия первой потребовала провести расследование трагедии в Одессе

https://static.news.ru/photo/73788288-8d35-11ea-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление главы МИД Украины о том, что Россия не заинтересована в установлении объективных событий трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, является полной ерундой. Об этом заявил информированный источник российским журналистам.

По его словам, Россия была первой и главной страной, которая потребовала провести расследование, сообщает РИА Новости.

То, что Россия не заинтересована в расследовании трагедии в Одессе, — это полная ерунда, мы неоднократно призывали и призываем Украину этим заняться, уже 6 лет как, — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что события в Одессе были показаны в прямом эфире по телевидению.

Только слепой не увидит, что на самом деле там происходило, — отметил информированный источник.

2 мая 2014 года радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в России) напали на палаточный городок на Куликовом Поле. Обитатели городка скрылись от радикалов в Доме профсоюзов. Здание было подожжено. Погибли 48 человек.

NEWS.ru писал, что МИД Украины обвинил Россию в трагедии 2 мая 2014 года. Украинские дипломаты считают, что события в Одессе стали элементом провокации со стороны РФ, направленной на дестабилизацию украинского востока и юга.