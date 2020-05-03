Украина обвинила Россию в одесской трагедии

https://static.news.ru/photo/ec71de12-8cf6-11ea-8433-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/GlobalLokPress

МИД Украины опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за события в мае 2014 года в Одессе на Россию.

События 2 мая 2014-го в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского востока и юга <...> Украинские правоохранительные органы делают всё возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц, — привели сообщение «Известия».

В ведомстве отметили, что экстремисты «следовали сценарию российских кураторов». Отмечается, что Дом профсоюзов загорелся не от «коктейлей Молотова», а из-за «внутренних возгораний».

Во время столкновений между сторонниками антимайдана и радикалами в мае 2014 года погибли 48 человек, а 250 были ранены.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины обвинил правительство страны в причастности и прямой ответственности за одесскую трагедию из-за «нечестного расследования и обнародования всех обстоятельств» событий мая 2014 года