МИД РФ призвал добиться от Киева расследования трагедии в Одессе

https://static.news.ru/photo/4ad9d29c-8c49-11ea-85bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zacharie Scheurer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел РФ выступило с призывом к международной общественности и правозащитным организациям добиться от украинских властей «полного и прозрачного» расследования обстоятельств трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Стремление украинских властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию, — говорится в комментарии МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека и международная консультативная группа Совета Европы уже выражали обеспокоенность неудовлетворительным ходом расследования этого дела. Государство, по их мнению, до сих пор не выявило виновных в трагедии, поскольку не может обеспечить надлежащую защиту участникам процесса, а также судьям от давления.

Как писал NEWS.ru, накануне шестой годовщины пожара в Доме профсоюзов в Одессе телеведущий, публицист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что несмотря на то что виновники трагедии пока не наказаны, справедливость обязательно восторжествует. Говоря о тех событиях, политэксперт напомнил, как тысячи футбольных фанатов вместе с местными организовали «самооборону» Майдана, а после этого устроили драку с антимайдановцами и прорвались на площадь Куликово Поле. Там они разгромили палаточный лагерь тех, кто выступал против государственного переворота на Украине. По официальным данным, напомнил Вассерман, тогда погибли 48 антимайдановцев.