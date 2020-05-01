Вассерман считает, что виновные в одесской трагедии не уйдут от правосудия

https://static.news.ru/photo/ca84d58e-8b9d-11ea-87a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Накануне шестой годовщины пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая, телеведущий, публицист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что несмотря на то, что виновники трагедии пока не наказаны, но справедливость обязательно восторжествует.

Тем, чьи руки в одесской крови, лучше умереть, не дожидаясь, пока от них отвернутся нынешние заокеанские хозяева, — сказал Вассерман в эфире РЕН-ТВ.

Говоря о тех событиях, политэксперт напомнил, как тысячи футбольных фанатов вместе с местными организовали «самооборону» Майдана, а после этого устроили драку с антимайдановцами и прорвались на площадь Куликово поле. Там они разгромили палаточный лагерь тех, кто выступал против государственного переворота на Украине. По официальным данным, напомнил Вассерман, тогда погибли 48 антимайдановцев.

Поджог и массовое убийство готовить майданутые начали сразу после демонстрации на день освобождения Одессы от фашистов 10 апреля 1944 года: праздновать 70-летие вышел на улицы чуть ли не весь город. Тогда-то киевские и днепропетровские террористы испугались Одессы, — пояснил политолог.

По версии Вассермана, после этого в Одессу не только целенаправленно свезли тысячи убийц, а в Доме профсоюзов заранее перерезали пожарные шланги и отключена вода. При этом публицист уверен, что массовое сожжение людей готовилось заранее и приводит в доказательство видеосъемки преступников.

Погром крышевали с самого верху тогдашнего укрополитикума, видно хотя бы из того, что милиция и пожарные, даже прибыв на Куликово Поле, около часа не подходили к побоищу, пока сами убийцы не насытились кровью, — сказал Вассерман.

Он уверен, что настоящие убийцы до сих пор не задержаны, а под арест отправились только те, кому удалось чудом выжить при страшном пожаре. При этом некоторые из них до сих пор находятся под следствием.

Как писал NEWS.ru, ранее Вассерман предрёк будущее после пандемии.

Где же европейцы, по сей день воспевающие ужас Холокоста? Наложили на Украину санкции за паралич следствия? Гаагский трибунал начал расследование?, — восклицает телеведущий.

Вассерман считает, что Запад делает вид, что не заметил ни по новостям, ни в документальных фильмах описания «этих зверств, потому что он этого не хочет».