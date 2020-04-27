Войны, голод, безработица: Вассерман предрёк будущее после пандемии

https://static.news.ru/photo/200f8560-8835-11ea-9ad8-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Вассерман видит мировое будущее после пандемии в мрачном свете. Почти победить коронавирус человечеству удастся только в феврале следующего года, считает эрудит.

Но к этому времени люди порядком обеднеют и во многом — из-за агрессивной политики США, которые «начнут скупать Европу оптом». Политический консультант уверен, что после Китая, которому уже предъявлены триллионные иски, США возьмутся за Россию.

А ещё поищут, кого выдоить для восстановления собственной экономики. Выбор у них невелик: Российская Федерация, Китай и страны Ближнего Востока, — пишет в своей колонке на сайте РЕН ТВ интеллектуал.

Если эти действия не помогут, Америка снова может затеять гибридные войны, чтобы «слабить и грабить». При всём этом экономическая война уже идёт: Китай скупает активы в ЕС, подконтрольные США.

Вряд ли эта война станет «горячей», скорее всего дело ограничится гражданскими распрями, считает телеведущий.

Зажигать цветные бунты СГА (США — Прим.ред) научились прекрасно. Итак, мир после коронавируса: войны, голод, но самое страшное для всех нас — безработица! — делает неутешительный прогноз на будущее Вассерман.

Безработица станет следствием более активного использования искусственного интеллекта. Работников после самоизоляции всё чаще станут переводить на удалёнку. То же ждёт сферу образования.

Опыт дистанционного обучения вскоре признают удачным, только элита будет учить детей по-старинке.

Вот что сейчас зреет за вашими дверями, закрытыми на самоизоляцию. И это куда страшнее любого коронавируса, — предупреждает эрудит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский эрудит Анатолий Вассерман заявил, что мир неминуемо изменится после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, Советский Союз может воскреснуть.