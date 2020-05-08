Слуцкий предложил провести исторический ликбез для властей США

https://static.news.ru/photo/792d99b2-920c-11ea-a582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет по международным делам, предложил провести ликбез по истории в администрации президента США. Таким образом он отреагировал на видеоролик Белого дом, в котором победителями во Второй мировой войне названы США и Великобритания.

В своём аккаунте в Twitter парламентарий отметил, что на Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти».

Слуцкий подчеркнул, что замалчивание роли СССР в победе над фашизмом и подвига советских воинов 9 мая выглядит особенно цинично и подло.

В Белом доме стоит провести исторический ликбез, — написал депутат.

Видеоролик, о котором идёт речь, появился в Instagram администрации президента США. Как ранее писал NEWS.ru, он возмутил российского рэпера Тимати. Тот призвал своих подписчиков в соцсетях посетить страницу Белого дома и напомнить американским властям о вкладе СССР в победу над нацизмом.