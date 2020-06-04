Слуцкий обвинил США в недобросовестной конкуренции

https://static.news.ru/photo/8b68e9ec-de43-11e9-86f4-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал расширение санкций Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». По его словам, действия американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции.

Эти планы обусловлены исключительно желанием извлечь экономическую выгоду, их нельзя оправдать политическими мотивами, передаёт «Интерфакс».

Экстерриториальные санкции, как мы не раз уже говорили, абсолютно противоправны и не имеют ничего общего с международным правом, — уверен он.

Как писал NEWS.ru, законопроект о расширении санкций против строителей «Северного потока — 2» поступил в Сенат США. Соавторами документа выступили пять сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии.

Строительство остановилось в конце 2019 года, когда первый пакет санкций США заставил австрийскую компанию, занимавшуюся прокладкой труб, покинуть проект. Российский трубоукладчик направился на Балтику из Японского моря.