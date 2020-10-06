Слуцкий назвал ОЗХО инструментом грязной игры из-за выводов о Навальном

https://static.news.ru/photo/d44ee314-0804-11eb-971e-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выводы Организации по запрещению химического оружия о наличии токсичных химикатов в анализах Алексея Навального являются политически ангажированными. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, заявление ОЗХО подтверждает то, что хотели услышать организаторы «мощнейшей русофобской провокации имени Навального».

Остается сожалеть, что из авторитетной организации, созданной при поддержке ООН, ОЗХО превращается в инструмент грязной политической игры, — цитирует «Интерфакс» Слуцкого.

Он добавил, что власти Германии по-прежнему не идут на сотрудничество с Россией по данному вопросу и не ответили ни на один запрос Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знакомы с заключением Организации по запрещению химического оружия, в котором подтверждается, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен. Он отметил, что необходимо некоторое время, чтобы документ был передан по дипломатическим каналам.

В ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.