https://static.news.ru/photo/a373df4c-c980-11e9-9b6c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Конструктивный подход, проявленный при освобождении из-под стражи главы информагентства «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, должен быть спроецирован и на другие сферы отношений с Россией. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что решение украинских властей — «безусловно, долгожданная новость». Российская сторона добивалась этого больше года, напомнил политик.

Вышинский был арестован исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность. Все обвинения против него надуманные и выдержаны в духе русофобской политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко, — заявил Слуцкий.

Он также поздравил с этим событием супругу журналиста Ирину Вышинскую и всех его близких.

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь тот обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве в мае 2018-го. Следствие инкриминирует ему госизмену и поддержку самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Все обвинения в свой адрес он отвергает и заявляет о своей невиновности.