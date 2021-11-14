Слуцкий назвал циничной позицию Пентагона по жертвам его удара в Сирии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале назвал циничной реакцию Пентагона на обвинения в массовом убийстве мирных жителей в Сирии.

Как сообщил The New York Times, Пентагон в 2019 году скрыл информацию об авиаударе в Сирии, который привёл к значительным человеческим жертвам. По данным издания, инцидент произошёл 18 марта 2019 года. Американский истребитель F-15 скинул бомбу на толпу людей, находившихся неподалёку от населённого пункта Эль-Багуз. Газета пишет о 70 погибших, при этом последовавшие после инцидента рапорты преуменьшали масштабы удара. Пентагон назвал удар оправданным, так как в результате были уничтожены 16 боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в России). Относительно гражданских жертв в ведомстве отмечают, что не смогли установить, являлись ли они террористами или представляли мирное население.

Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков — вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства ещё 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями, — написал Слуцкий.

По его словам, мирное население часто становится разменной монетой при решении задач западными военными, и далеко не только в Сирии, но и в других горячих точках мира.

Однако, когда в Сирию шесть лет назад по просьбе легитимного руководства страны вошли российские военные, на Западе началась истерика, а Интернет заполонили фейки о якобы жертвах среди населения при нанесении Россией ударов. Вот разница в «мировосприятии», — посетовал парламентарий.

Ранее в российском Минобороны заявили, что неправительственная организация «Белые каски» готовит постановочные съёмки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии. Участников данной провокации набирают среди местных жителей в населённых пунктах Кафер-Кермин и Сармада.