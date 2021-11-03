В Минобороны заявили, что «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Неправительственная организация «Белые каски» готовит постановочные съёмки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии. Участников данной провокации набирают среди местных жителей в населённых пунктах Кафер-Кермин и Сармада, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, сообщает РИА Новости.

Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению, — пояснил контр-адмирал.

Он добавил, что по его сведениям, освещать провокации должны были представители англоязычных СМИ, которые уже прибыли на территорию Идлибской зоны деэскалации.

Движение «Белые каски» прежде публиковало постановочные кадры о применении «химоружия» в Сирии.

Ранее стало известно, что конкуренция Турции и России на территории Сирии может привести к отказу Анкары закупать российское оружие. При этом Москва от прекращения поставок пострадает гораздо больше, заверил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре.