Пентагон в 2019 году скрыл информацию об авиаударе в Сирии, который привёл к значительным человеческим жертвам. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, инцидент произошёл 18 марта 2019 года. Американский истребитель F-15 по приказу спецподразделения Task Force 9 скинул бомбу на толпу людей, находившихся неподалёку от населённого пункта Эль-Багуз. Газета пишет о 70 погибших, при этом последовавшие после инцидента рапорты преуменьшали масштабы удара. Независимое расследование происшествия было заморожено, оно не было предано широкой огласке.

NYT направила всю информацию, которой она располагает, центральному командованию. В ведомстве факт удара признали, заявив также, что погибли 80 человек. При этом военные считают авиаудар оправданным, утверждая, что в результате были уничтожены 16 боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в России) и четверо гражданских. Относительно гражданских жертв в ведомстве отмечают, что не смогли установить, являлись ли они террористами или представляли мирное население.

Ранее в российском Минобороны заявили, что неправительственная организация «Белые каски» готовит постановочные съёмки в провинции Идлиб, неподконтрольной властям Сирии. Участников данной провокации набирают среди местных жителей в населённых пунктах Кафер-Кермин и Сармада.