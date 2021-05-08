Слуцкий: Чехия провоцирует ЕС на дипломатический кризис с Россией

https://static.news.ru/photo/25277e62-aff9-11eb-bc7f-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чехия провоцирует Евросоюз на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил в Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, оценивая призыв чешской стороны к странам ЕС о высылке российских дипломатов.

Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»- шоу станет ещё одним шагом к свёртыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают, — написал Слуцкий.

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Премьер-министр полагает, что страны Евросоюза таким образом проявят солидарность с Прагой.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Кроме того, российские власти отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство Чехии стало заложником политики США в отношениях с Россией.