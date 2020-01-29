Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова бывшего президента Украины о «встрече» Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до Второй мировой войны. По её словам, Кравчук в своём заявлении опирается на «свежесочинённые архивы украинского Минобороны».
Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то всё стало понятно, — с сарказмом написала Скабеева в своём Telegram-канале.
По словам телеведущей, подобный альтернативный взгляд на историю удручает, ведь именно такая точка зрения будет отражена в учебниках по истории. Украинские школьники теперь будут думать,что Сталин и Гитлер «братались во Львове», а «бравые солдаты УПА (Прим.NEWS.ru — запрещена в РФ) первыми открыли ворота Освенцима».
Ранее Леонид Кравчук рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове накануне Второй мировой войны. По его словам, политические деятели пытались договориться. Он отметил, что эта информация подтверждается историческими документами, писал NEWS.ru.
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