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Россия выполнила ряд рекомендаций, озвученных после возвращения её депутатов в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в проекте резолюции организации о подтверждении полномочий российской делегации.

За последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она также выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) (о возвращении российской делегации в ПАСЕ — прим.), — цитирует ТАСС документ....