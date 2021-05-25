Скабеева обозвала Гордона идиотом за «обучение белорусов азам революции»

https://static.news.ru/photo/d226d7ca-bd91-11eb-a4b3-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/olgaskabeeva_stretch

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон высказался по поводу возможной революции в Белоруссии. Видео в своём Telegram-канале прокомментировала ведущая передачи «60 минут» Ольга Скабеева.

Гордон считает, что у белорусов была возможность сместить Александра Лукашенко, «когда его уже освистывали на заводах, он был на исходе».

Но вы промедлили, а промедление, как говорил Владимир Ильич Ленин, смерти подобно. Пока это всё на сегодняшний день. Я не вижу никаких реальных возможностей сегодня сменить Лукашенко на посту президента Белоруссии, — заявил Гордон.

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала его слова. Она опубликовала ролик с подписью: «Дима Гордон учит белорусов азам революции, приводит в пример Майдан. Говорит, на Украине всё классно. А белорусы — упустили момент. Ленина цитирует. Идиот!».

Ранее телеведущая при обсуждении острого вопроса в эфире передачи «60 минут» не справилась с эмоциями и ругнулась матом. Она и один из гостей обсуждали главу Конституционного суда России. Телеведущая задала вопрос, за что его прогнали с работы. Когда спикер попытался ответить, что председатель суда «перебрал с полномочиями», Скабеева психанула и выругалась.