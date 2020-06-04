https://static.news.ru/photo/7b9787b8-a683-11ea-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Николай Платошкин Фото: Платошкин Николай/facebok.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против социалиста Николая Платошкина — завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывшего сотрудника МИДа и экс-кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям: о подстрекательстве к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и о распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

По информации «Дождя», утром с канала Платошкина исчезла видеозапись, в которой социалист раскритиковал поправки в Конституцию и призвал провести в Москве митинги за отставку правительства и президента Владимира Путина. На видеоблог лидера движения «За новый социализм» подписано более 475 тысяч человек.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, — отмечено в сообщении СК о возбуждении дела.

Как писал NEWS.ru, политическое движение бывшего дипломата Платошкина оформилось в 2019 году. Его политика основана на идее социальной справедливости, достижениях прошлой социалистической эпохи и активном неприятии Запада.