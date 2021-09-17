«Сильно зависит от США»: в ГД оценили возможность выхода Франции из НАТО

Выход Франции из НАТО маловероятен, страна сильно зависит от США и неспособна самостоятельно покинуть Альянс. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Так, он прокомментировал высказывание немецкого политолога Александра Рара о том, что глава Франции Эммануэль Макрон может "расколоть «НАТО.

Для того, чтобы Франция вышла из НАТО там должен быть более сильный лидер, сопоставимый с де Голлем. Я думаю, что всё закончится только рассуждениями, потом появятся какие-то «жёлтые жилеты», — считает Шерин.

Он предрёк Макрону проигрыш на президентских выборах. Политик добавил, что страна не в состоянии покинуть Альянс.

Франция из НАТО не выйдет не потому, что не хочет выходить, а потому что неспособна это сделать самостоятельно, так как инициатива упущена. Очень сильно Франция зависит от США, — сказал депутат Госдумы.

Его поддержал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский, который также считает выход Франции из НАТО маловероятным.

Я не думаю, что произойдёт реальный выход Франции из НАТО. При всех существующих разногласиях, при всех амбициях Макрона евроатлантическая солидарность это не просто слова, есть традиции. В тоже время мы будем свидетелями острых моментов между Францией и США, — считает политолог.

Он подчеркнул, что сейчас сложилась идеальная ситуация, когда власти Франции будут прощупывать эту тему, поскольку надежды на изменения отношений с США дали сильную трещину после прихода к власти демократа Джо Байдена.

Яшлавский подчеркнул, что в ближайшее время мы сможем наблюдать как Макрон будет демонстрировать самобытность и независимость Франции, как части Европейского Союза, которая выступает на международной арене самостоятельно. Политик будет показывать, что страна не является «болонкой США».

Ранее немецкий политолог Александр Рар высказал предположение, что Франция может покинуть НАТО. По его словам, Вашингтон заставляет Европу «дружить против Китая», что не нравится Макрону. Французский лидер полагает, что военный блок должен заниматься безопасностью, а не решать проблемы США. Эксперт подчеркнул, что Франция уже выходила из НАТО в 1966 году, когда страной руководил Шарль де Голль и это может вновь произойти, если Штаты продолжат давление на Европу по китайскому сценарию.