В ФРГ предрекли Франции выход из НАТО

Немецкий политолог Александр Рар предрёк Франции выход из НАТО. Он отметил, что из-за политических и экономических потерь лидер страны Эммануэль Макрон может попросту «расколоть» альянс. Его слова приводит «Взгляд».

Политолог напомнил, что недавно Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с Соединёнными Штатами. По словам эксперта, дело тут не столько в политической, сколько в экономической составляющей, так как Франция тоже продаёт оружие, поэтому речь может идти о конкуренции в этой сфере.

Рар уточнил, что США, в свою очередь, продают оружие и странам Азии, которые разделяют интересы Вашингтона и готовы вести политику сдерживания Пекина.

Речь идёт прежде всего о Южной Корее, Японии и, в первую очередь, об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч, — сказал Рар.

По его словам, США «заставляют» Европу «дружить против Китая», однако Макрону это не нравится. Он считает, что альянс должен заниматься безопасностью ЕС, а не решать проблемы Соединённых Штатов.

И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу — Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле, — добавил специалист.

Ранее обозреватель газеты Le Point Жан Гинель назвал унижением Франции срыв «контракта века» на производство подводных лодок для Австралии. Страна потеряла €50 млрд из-за внезапного оборонного союза Австралии, США и Великобритании, который предполагает строительство подлодок для Канберры Соединёнными Штатами.