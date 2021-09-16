Во Франции назвали унижением срыв Австралией контракта по подлодкам

Обозреватель газеты Le Point Жан Гинель назвал унижением Франции срыв «контракта века» на производство подводных лодок для Австралии. Страна потеряла €50 млрд из-за внезапного оборонного союза Австралии, США и Великобритании, который предполагает строительство подлодок для Канберры Соединёнными Штатами.

Париж ничего не предвидел. Слухи о возможной экономической катастрофе начали распространяться только в среду днём. Компания Naval Group — флагман республики в военном судостроении — потеряла контракт на поставку 12 подлодок для Канберры, — признался Гинель.

Автор отметил, что срыв контракта такого масштаба для крупнейшего кораблестроителя страны Naval Group не смертелен, но всё же «ужасен». Гинель посчитал поступок Канберры «унижением» для Франции и посетовал на то, что протесты в Париже никак не могут повлиять на ход сделки.

С момента заключения контракта его суммарная стоимость достигла значения в €50 млрд, в борьбе за право поставлять Австралии подлодки французская компания в условиях серьёзной конкуренции обошла немецкий концерн ThyssenKrupp Marine Systems.

Ранее сообщалось, что Австралия, Великобритания и США заключили оборонный союз под названием AUKUS, в рамках которого на территории Австралии начнётся строительство 18 американских атомных подводных лодок. Отмечается, что основная цель объединения — защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.