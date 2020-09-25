«Сильная Россия» предложила назначать на госдолжности только людей с детьми

Общероссийское движение «Сильная Россия» направило обращение в Госдуму, в котором предложило прописать наличие детей в качестве обязательного критерия для кандидатов на государственные должности.
В пресс-службе организации РИА Новости
Считаем необходимым дополнить этот перечень обязательным наличием у кандидатов на государственные должности хотя бы одного ребёнка, — считает глава центрального исполкома движения Роман Шкурлатов.
Авторы инициативы полагают, что чиновники просто обязаны являться для своих подчинённых и всех граждан России примером в плане повышения уровня рождаемости, укрепления института семьи. Кроме того, по их мнению, родительство всегда положительно сказывается как на личностных, так и на рабочих качествах человека, особенно руководителя.
Ранее «Сильная Россия» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой запретить свободную продажу форменного обмундирования сотрудников полиции. Авторы обращения считают, что молодёжь с оппозиционными взглядами пытается очернить правоохранителей, используя их форму на своих акциях. Общественники полагают, что свободная продажа формы подрывает доверие к настоящим сотрудникам полиции, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен