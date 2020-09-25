«Сильная Россия» предложила назначать на госдолжности только людей с детьми

https://static.news.ru/photo/239ab176-ff51-11ea-bfed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийское движение «Сильная Россия» направило обращение в Госдуму, в котором предложило прописать наличие детей в качестве обязательного критерия для кандидатов на государственные должности.

В пресс-службе организации РИА Новости сообщили , что сейчас в стране установлено значительное число требований к государственным чиновникам различного ранга — обязательная служба в армии, отсутствие иностранного гражданства и так далее.

Считаем необходимым дополнить этот перечень обязательным наличием у кандидатов на государственные должности хотя бы одного ребёнка, — считает глава центрального исполкома движения Роман Шкурлатов.

Авторы инициативы полагают, что чиновники просто обязаны являться для своих подчинённых и всех граждан России примером в плане повышения уровня рождаемости, укрепления института семьи. Кроме того, по их мнению, родительство всегда положительно сказывается как на личностных, так и на рабочих качествах человека, особенно руководителя.

Ранее «Сильная Россия» обратилась к депутатам Госдумы с просьбой запретить свободную продажу форменного обмундирования сотрудников полиции. Авторы обращения считают, что молодёжь с оппозиционными взглядами пытается очернить правоохранителей, используя их форму на своих акциях. Общественники полагают, что свободная продажа формы подрывает доверие к настоящим сотрудникам полиции, писал NEWS.ru.