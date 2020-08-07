Общественники попросили депутатов запретить свободную продажу формы полиции

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Общероссийское движение «Сильная Россия» обратилось к депутатам Госдумы с просьбой запретить свободную продажу форменного обмундирования сотрудников полиции. Молодёжь с оппозиционными взглядами пытается очернить полицейских, используя форму полиции на своих акциях, полагают общественники.

Представитель движения Антон Цветков считает, что свободная продажа формы подрывает доверие к настоящим сотрудникам полиции. Он подчеркнул, что общественники давно говорят о запрете свободной продажи обмундирования.

Пока она остаётся в свободном доступе, её может купить абсолютно любой человек, в том числе по Интернету, и воспользоваться ею в любых целях, например для совершения преступлений под видом сотрудника полиции, — рассказал Цветков ТАСС.

По его словам, нужно повысить ответственность за нелегальное ношение формы. То наказание, которое существует сейчас, никого не останавливает.

Получается, что любой психически неуравновешенный или просто клоун может без проблем выставить на посмешище людей, защищающих общественный порядок и безопасность, — заключил Цветков.

NEWS.ru писал, что активиста и бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова задержали 17 апреля за незаконное ношение формы сотрудника полиции в Хохловском переулке Москвы.