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В рамках визита российского президента Владимира Путина в Монголию Почта России и Монгол Шуудан (Почта Монголии) заключили соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи в документе поставили генеральные директора компаний Николай Подгузов и Анхбаатар Бадамрай. Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в присутствии лидеров двух стран Владимира Путина и Халтмаагийна Баттулга. В...