Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли.
По данным российского оборонного ведомства, разговор состоялся в преддверии визита Парли в Москву. Главы ведомств поговорили о подготовке российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности.
3 сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, — сообщили в Минобороны.
Ранее News.ru писал, что авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе обустраивает в Сирии Минобороны РФ. Об этом рассказал Шойгу.