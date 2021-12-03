Съезд ЕР: третий акт совпал с 20-летием партии

Третий этап съезда «Единой России» уже не будет ни съездом победителей, ни форумом кардинальной ломки партийных структур. Впрочем, в историческом плане он фактически совпадает с 20-летием партии, что даст повод для глобальных обобщений и демонстрации глубокого удовлетворения итогами пройденного пути.

Надо сказать, что изначально первая просочившаяся в инфополе информация звучала интригующе. Как всегда неназванные источники вещали о возможной отставке Дмитрия Медведева с поста председателя и переходе ЕР на коллегиальное управление. Не исключено, что подобные утечки должны были подогреть интерес к в общем-то рутинному событию. Пока же главная интрига заключается в том, приедет ли в третий раз на съезд фактически своей партии президент, который уже не скрывает, какая политическая структура является его главной опорой и инструментом проведения решений. Но не исключено, что Владимир Путин будет поглощён подготовкой серии своих международных контактов на будущей неделе, и трибуна съезда ему не понадобится..

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас явно общий курс на поддержание стабильности распространяется на всю политическую систему и, естественно, на партию власти. В результате, по предварительной информации, на командных высотах останутся и Дмитрий Медведев, активизировавшийся в пропаганде собственных взглядов на многие современные проблемы, и Андрей Турчак, который совмещает всё больше различных политических функций.

И если обновление и случится, то, скорее всего, на уровне заместителей главы генсовета партии. Планируется использовать принцип равноудалённости от разного рода кланов и групп влияния и в окружении Андрея Турчака, поскольку с ним бок о бок собираются работать Анна Кузнецова, ныне вице-спикер Госдумы, глава партийной фракции Владимир Васильев и бывший министр природных ресурсов, а ныне шеф думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. И эти назначения могут стать весьма показательными.

Анна Кузнецова Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведь помимо Кузнецовой в генсовет могут избрать и главврача знаменитой больницы в Коммунарке Дениса Проценко, и Елену Шмелёву, возглавляющую центр по работе с одарёнными детьми «Сириус», и даже министра иностранных дел Сергея Лаврова. И если такие предсказания сбудутся, то в генсовете окажется вся первая пятёрка недавнего федерального списка партии, учитывая, что Сергей Шойгу давно входит в этот орган. А значит, будет значительно закреплён статус и тематических комиссий, которые они возглавили после выборов.

Появление в ранге заместителя главы генсовета Владимира Васильева отражает курс на все более жёсткий контроль партии над своей фракцией, свобода манёвра которой по сравнению с Госдумой предыдущего созыва значительно ограничена. Следовательно, ограничивается влияние на её деятельность и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Такой вот демократический централизм в действии.

Наконец, вариант с Кобылкиным может отражать общий партийно-государственный интерес к новым экологическим тенденциям, и, в частности, к «зелёной энергетике». Речь может идти не только о развитии альтернативных источников получения энергии, снижении углеродного следа, но и в целом формировании партийного курса на проведение политики ужесточения ответственности за техногенные катастрофы, приводящие к значительному экологическому ущербу.

Утверждают, что ряд рекомендаций будет направлен в адрес губернаторов-единороссов, которых ориентируют на личное общение с массами вместо бесконечного мелькания в соцсетях. А заодно будет затронут вопрос целесообразности использования глав регионов в качестве лидеров предвыборных списков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли обсуждаться широкие кадровые вопросы, затрагивающие судьбы губернаторов и министров? Понятно, что на съезде могут критиковать отдельных государственных и региональных деятелей. Но все конкретные кадровые вопросы, видимо, будут отложены до второй годовщины правительства Михаила Мишустина. То есть до конца января — начала февраля. Но, учитывая новые конституционные права Госдумы, потенциальные правительственные назначения всё равно пройдут после консультаций с ведущей парламентской фракцией.