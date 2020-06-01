Сергей Кириенко прекратил, наконец, свою самоизоляцию. Ходили даже неподтверждённые слухи о том, что у него болела жена. А потому его карантин был особенно строгим. Так или иначе, все понимают, что при современных средствах коммуникации любая изоляция, тем более у сановника такого ранга, — вещь в большой степени символическая. Однако Сергей Владиленович в течение последних полутора месяцев действительно предпочитал оставаться в тени, в то время как на первых ролях активно пребывали премьер, его первый зам, столичный градоначальник. И даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заразившись COVID-19, всё равно оставался в информационной повестке. А вот Сергей Владиленович совсем не «светился». Конечно, у него тут возникла проблема со странным иском отставного губернатора Михаила Игнатова, который рассматривался и как вызов лично ему, заместителю главы кремлёвской администрации, куратору внутренней политики, но главная задача, конечно, — это грядущий плебисцит.

А потому публичное явление Кириенко, отвечающего за разработку тенденций внутренней политики, выглядит весьма символично: это верный знак того, что подготовка того же голосования по поправкам в Основной закон окончательно выходит на финишную прямую. Нет, общие параметры будущего плебисцита давно были спущены в регионы. Неоднократно назывались даже вроде как желаемые цифры явки россиян, готовых поддержать весь пакет поправок.

Но, по некоторым сведениям, именно выраженная губернаторами неготовность к достойной организации голосования во многом привела к тому, что дата 24 июня так и не была утверждена. Теперь плебисцит состоится, по словам Дмитрия Пескова, тогда, когда решение примет президент, а потому техническое руководство процессом, видимо, уже потребовало личного присутствия Сергея Кириенко в условном штабе на Старой площади. Там, понятно, проще держать руку на пульсе событий и соблюдать все более строгие правила секретности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ныне всё должно работать на сам успех плебисцита. И объявленный на 24 июня Парад победы также должен стать одной из кульминаций подготовки общественного мнения к позитивному восприятию конституционной реформы. Плюс постепенный выход областей и республик, одна за другой, из состояния жёсткого карантина также должен способствовать перелому негативных настроений. Даже фрондирующей и болезненной Москве Роспотребнадзор дал «добро». К тому же сезон отпусков в этом году, вернее отсутствие его разъездного варианта, не сможет стать препятствием для мобилизации электората в разгар лета.

Остаётся только одно: в оставшееся время придать процессу подготовки некий идеологический тренд, помимо общей благостной апелляции к положениям о медицинском обслуживании и регулярной индексации пенсий. Не исключено, что именно возвращение Сергея Кириенко к браздам правления должно дать сигнал к отходу от чисто механической кампании в сторону появления новых смыслов процесса и проявления большего творчества в агитации, помимо монологов народных артистов и неназванных жителей разных регионов.

По большому счёту очевидно, что грядущему плебисциту в идеале надо было бы придать форму нового негласного общественного договора власти и народа вместо прежнего, разрушенного пенсионной реформой и возросшими в последнее время социальными проблемами. Не исключено, что публичная пауза в работе Кириенко и была посвящена изысканию новых способов сближения верхов и низов в форме принятия поправок. Во всяком случае, хочется в это верить.