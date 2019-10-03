https://static.news.ru/photo/f8e68bc8-e613-11e9-a013-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Александр Башкин заявил, что за попыткой сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого стоят Украина и Грузия.

Это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, — считает политик.

Он подчеркнул, что дебаты стали «элементарной спекуляцией, имеющей цель исказить в ПАСЕ восприятие России и попытаться усомниться в её возвращении. По его мнению, инициаторы дебатов умышленно смешали разные понятия, не проведя разницу между мирным протестом граждан и незаконными акциями, переходящими в массовые беспорядки, передаёт РИА Новости .

Активист попытался сорвать выступление вице-спикер Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выкрикивая лозунги о «террористической России».

26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций

Как писал News.ru, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина сформировали группу «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Главной задачей группы станет критика «агрессивных действий» России.