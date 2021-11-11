Сенатор Крыма увидел угрозу в словах Блинкена об «ошибке 2014 года»

Сенатор от Крыма и Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков увидел в словах Энтони Блинкена скрытую угроз у в адрес России. Не стоит верить словам Вашингтона об отсутствии Вооружённых сил США в Крыму, потому что на самом деле они там присутствуют, уверяет политик в беседе с Pravda.Ru.

Если слышать ещё заявления, которые делают представители Вооружённых сил США, то их нет в акватории Чёрного моря, а они сегодня там присутствуют. В их интонации есть определённая угроза в адрес России, — заявил Цеков.

Он напомнил, что в 2014 году именно вмешательство Штатов во внутренние дела Украины привело к скоплению российских войск на границах. По его мнению, «кровавый антиконституционный переворот» в Киеве был организован при прямом посредничестве американцев. В результате, отсутствие государственной власти на Украине привело к тому, что России удалось провести референдум в Крыму и присоединить полуостров к составу РФ, подытожил Цеков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине. По его словам, РФ тогда «накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию».