https://static.news.ru/photo/38996dae-1d95-11ea-bfde-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, какой будет реакция России, если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности.

Теперь Европа, оказавшись без защиты ДРСМД, может во второй раз за последние полвека столкнуться с перспективой размещения американского ядерного оружия с очень малым временем подлёта, что, соответственно, приведёт к ответным мерам России, — отметил он.

Сенатор также считает, что испытание запрещённых ранее ракет, проведённое в Калифорнии, было и сигналом для Китая. Размещение РСМД там может привести к серьёзному кризису наподобие Карибского, считает Косачев.

Другим адресатом американских военных приготовлений является, несомненно, Китай, у которого такие ракеты составляют основную часть ядерного потенциала. Появление американских ядерных РСМД на Дальнем Востоке может вызвать усиление напряжённости в регионе, а то и серьёзный кризис наподобие Карибского, — подчеркнул сенатор.

Он считает позитивным фактором то, что эту перспективу понимают в Генассамблее ООН, большинством голосов поддержавшей резолюцию под названием «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

13 декабря глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном испытании ракеты, которая ранее была запрещена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Её запустили с калифорнийской авиабазы «Ванденберг».

В августе США успешно испытали крылатую ракету, ранее запрещённую договором РСМД. В Москве предупреждали, что на разработку таких ракет ответят зеркально.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа по инициативе США соглашение расторгли.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Штаты стали могильщиками ДРСМД. По его словам, вина за срыв соглашения полностью лежит на Вашингтоне и некорректно заявлять о том, что ответственность несёт и Россия тоже, писал NEWS.ru.