Санду готовится к переговорам с Путиным

https://static.news.ru/photo/f020a24c-2845-11eb-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду надеется на обсуждение вопроса двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. Она намерена обсудить вопросы экспорта и трудовой миграции.

То есть у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией, — цитирует её BBC.

Кроме вопроса разблокировки молдавского экспорта, Санду хочет решить вопрос предоставления хороших условий для работающих в России граждан Молдавии. В частности, речь может пойти о пенсионном обеспечении.

Также новый президент поднимет вопрос о Приднестровье. Россия является частью переговорного формата по этой непризнанной республике.

Второй тур президентских выборов прошёл в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК, Санду набрала 57,7% голосов, а действующему президенту Игорю Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. По законодательству страны, победителем в выборах признаётся кандидат, который получит более половины голосов избирателей.

Ранее NEWS.ru писал, что Додон поздравил Санду с «предварительной победой» в выборах. При этом он заявил, что итоги выборов будут оспорены в суде, поскольку его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений.