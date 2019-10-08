Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую ранее задержали и допросили сотрудники ФБР, прибыла в Москву из Нью-Йорка. Самолёт, совершавший рейс из США, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
По данным
Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту сотрудниками ФБР. Они допрашивали депутата почти час, при этом задавая «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.
Ранее сама Юмашева прокомментировала инцидент с допросом. По её словам, эта ситуация чётко отражает тенденцию в современных российско-американских отношениях и является скорее нормой, чем исключением, писал News.ru.
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