https://static.news.ru/photo/f90e507a-e9a8-11e9-aa39-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: Инга Юмашева/facebook.com

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую ранее задержали и допросили сотрудники ФБР, прибыла в Москву из Нью-Йорка. Самолёт, совершавший рейс из США, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

По данным РИА Новости , борт вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03:14 утра по московскому времени, в 11:16 он совершил посадку в Москве.

Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту сотрудниками ФБР. Они допрашивали депутата почти час, при этом задавая «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

Ранее сама Юмашева прокомментировала инцидент с допросом. По её словам, эта ситуация чётко отражает тенденцию в современных российско-американских отношениях и является скорее нормой, чем исключением, писал News.ru.