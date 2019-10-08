https://static.news.ru/photo/008c7aae-e99d-11e9-8545-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: Инга Юмашева/facebook.com

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос, который ей учинили сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка. По её словам, это явление чётко отражает тенденцию в современных российско-американских отношениях и является скорее нормой, чем исключением.

Это, к сожалению, становится определённого рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники Министерства иностранных дел не смогли отправиться на «Форт-Росс» в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом — наверное, это звенья одной цепи, — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она подчеркнула, что не нужно путать американский народ и действия отдельных политиков, которые пытаются «пиариться на России», передаёт ТАСС .

Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту. Сотрудники ФБР допрашивали депутата почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

Ранее News.ru писал, что Инга Юмашева вернётся в Россию 8 октября. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, инцидент с задержанием может также стать темой для переговоров в Совете ГД, который постарается не допустить его повторения.