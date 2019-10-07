https://static.news.ru/photo/ad5228da-e90a-11e9-a463-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: inga_yumasheva/instagram.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что допрошенная сотрудниками ФБР депутат Инга Юмашева прилетит в Россию 8 октября.

Он отметил, что политик обсудит произошедшее с другими парламентариями, передаёт ТАСС .

Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину, - подчеркнул Володин.

По его словам, инцидент может также стать темой для переговоров в Совете ГД, который постарается не допустить его повторения.

Как писал News.ru, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на обратный рейс до Москвы.

Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту. Сотрудники ФБР допрашивали депутата почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.