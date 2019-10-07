Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что допрошенная сотрудниками ФБР депутат Инга Юмашева прилетит в Россию 8 октября.
Он отметил, что политик обсудит произошедшее с другими парламентариями, передаёт
Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину, - подчеркнул Володин.
По его словам, инцидент может также стать темой для переговоров в Совете ГД, который постарается не допустить его повторения.
Как писал News.ru, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на обратный рейс до Москвы.
Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту. Сотрудники ФБР допрашивали депутата почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.
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