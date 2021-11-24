Самолёт-разведчик США появился у границ Калининградской области

Стратегический самолет-разведчик США появился недалеко от воздушных границ России. Он летает вокруг территории Калининградской области. Российские радиолокационные средства ведут его сопровождение, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Силы, дислоцированные в Калининградской области, следят за действиями американского «разведчика» средствами активной и пассивной радиолокации и радиотехнической разведки, — рассказал собеседник агентства.

Согласно полученным данным сайта FlightRadar-24, вокруг российского анклава совершает облёт стратегический самолёт-разведчик США Boeing RC-135 с бортовым номером 64-14842 и позывным JAKE11.

Ранее сообщалось о том, что над Чёрным морем усилилось присутствие американской военной техники. А один из дней было зафиксировано четыре полёта самолётов-разведчиков НАТО. Их присутствие в акватории зарегистрировали Воздушно-космические силы России.

Кроме того, в страны НАТО, проводящие внеплановые учения в Черноморском регионе, показали высокую интенсивность воздушной разведки у границ России. В Минобороны РФ назвали подобные действия Альянса в Чёрном море агрессией, создающей угрозу безопасности и стабильности.