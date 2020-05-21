В Совете Федерации предложили ввести в законодательство термин «самоизоляция», чтобы в случае новой эпидемии власти уже имели под рукой необходимый инструментарий, а не занимались импровизацией, как это случилось сейчас. Специально для NEWS.ru эксперты рассказали о том, насколько это необходимо и как каким последствиям может привести.

Законодательный резерв

По мере того, как в России постепенно снижается заболеваемость коронавирусом COVID-19, и в регионах начинают снимать введённые ранее ограничения, приходит время осмыслить, что же мы все пережили. В том числе — на уровне законодательства. Так, в Совете Федерации созрела мысль, что режим самоизоляции, в котором два месяца провела вся страна, необходимо описать юридическим языком и ввести в законное русло.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала журналистам, что в ситуации пандемии коронавируса российским властям приходилось реагировать на изменяющуюся ситуацию, что называется, «с колёс». При этом времени на стандартные процедуры принятия законов просто не было. Теперь же, по её словам, можно ввести изменения в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», прописав в нём, что такое «самоизоляция», какие она имеет правовые основы, условия и порядок введения этого режима, а также полномочия, которыми в этот период будут обладать регионы.

Свою коллегу поддержал первый зампред этого же комитета верхней палаты парламента РФ Владимир Полетаев. Он подчеркнул, что новая редакция закона необходима, поскольку в будущем ограничительные меры ещё могут понадобиться.

Мы как юристы не имеем права гадать, продлится ли пандемия и будет ли её вторая волна. Должны создать прочный законодательный резерв, чтобы в будущем у нас было чёткое понимание, что такое самоизоляция, когда можно её вводить, в каких пределах, — заявил он журналистам.

Самоизоляция с соблюдением конституции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Денис Фролов в разговоре с NEWS.ru отметил, что нельзя сбрасывать со счетов возможное повторение ситуации вспышки какого-либо заболевания, и в этом свете принятие таких норм, безусловно, необходимо.

Действующее законодательство предусматривает режимы ЧС и ЧП, но, как показал опыт этой пандемии, этих норм недостаточно, так как данные режимы предусматривают более жесткие ограничения, применение которых было бы неоправданным. Денис Фролов адвокат Ассоциации юристов России адвокат Ассоциации юристов России

Адвокат подчеркнул, что в законодательстве необходимо прописать нормы, которые бы регулировали режим самоизоляции: понятие такого режима, основания и процедуру его введения, полномочия федерального центра и регионов в такой период.

Управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин в свою очередь напомнил, что в данный момент в законодательстве есть лишь два правовых режима для нестандартной ситуации, подобной сегодняшней: повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. По его словам, оба этих режима представляют собой общий порядок организации и функционирования органов госвласти при угрозе возникновения различного рода чрезвычайных обстоятельств, в то время как режим самоизоляции в нынешнем виде — это система вводимых ограничений прав граждан и организаций, применяемая в ситуации угрозы распространения вирусного заболевания.

Юрист согласен с тем, что порядок и чёткие условия установления ограничений в действующем законодательстве фактически не определены, а все действующие на настоящий момент ограничения базируются на одной декларативной норме закона, которая наделяет органы власти субъектов РФ правом устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения.

На практике стало очевидно, что так называемый режим самоизоляции предусматривал ограничения многочисленных конституционных прав граждан (на свободу передвижения, на труд, свободу собраний и так далее). Такие ограничения в законе прямо не предусмотрены и не могут вводиться по усмотрению региональных властей. Алексей Добрынин адвокат адвокат

Эксперт подчеркнул, что, согласно пока действующей Конституции РФ, допустимость каждого из ограничений должна быть прямо закреплена федеральным законом с указанием конкретных условий, сроков и пределов их применения. Кроме того, по его мнению, в закон следует внести и положения об обязательных государственных гарантиях при ограничении конституционных прав граждан.

Со своей стороны руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк отмечает, что существующие сейчас в законодательстве нормы вполне рабочие, однако существует проблема в их неоднородном толковании и применении. Он напомнил, что в России есть законы, которые отдельно регулируют полномочия федеральных и региональных властей и устанавливают, что может вводиться указом президента, а что — указом главы субъекта РФ.

Важно также учитывать момент с правосознательностью чиновников: отсутствие единого толкования на практике приводило к тому, что не все понимали объём своих полномочий и где заканчиваются их права и начинаются обязанности, что привело к ситуации, когда кто-то боялся предпринимать те или иные шаги, а кто-то, наоборот, превышал свои полномочия. Дмитрий Лесняк руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

Он добавил, что эту проблему могло бы решить наличие советника по правовым вопросам у глав субъектов РФ.

«В меру своей испорченности»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению политолога Антона Хащенко, тезисы о новом репрессивном инструменте распространяются, прежде всего, критиками государственных подходов в борьбе с коронавирусом, и популярны среди тех, кто поддаётся различным формам конспирологии.

Вынося за скобки правовой аспект предлагаемых новаций — это все же разговор для юристов, — стоит отметить, что обвинения в том, что государство прямо горит желанием «закрыть» людей по домам, ограничить в правах на то же свободное передвижение — по сути, лайт-форма мифов про 5G, чипирования и т.д. Если бы это было действительно так, то тогда надо было бы поверить в то, что государства действуют во вред себе, экономике и бюджетным системам, что прямо вытекает из этих обвинений и, конечно, не имеет ничего общего с реальностью. Антон Хащенко политолог политолог

Политтехнолог Алёна Август считает, что определения, вошедшие в нашу жизнь вместе в пандемией, всё же лучше прописать в законе, ведь в таком случае граждане будут защищены от разночтений и злоупотреблений при использовании вводимых ограничений.

Сейчас даже строгость мер режима самоизоляции каждый понимает «в меру своей испорченности», а ведь это может стать и предметом судебного разбирательства — значит, законодатель должен сформировать базу, норматив. Именно сейчас важно упорядочить тот хаос решений, который накрыл нас в первые месяцы пандемии, которая пришла неожиданно для всех, и внести ясность вместо сумятицы. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Эксперт считает, что сейчас важно определить понятия как для крайне опасных заболеваний и строгих карантинных мер, так и ступенчатость понятий и мер в соответствии с мерой опасности и широтой распространения заболеваний.

Важно, чтобы законодательство соответствовало сегодняшнему дню и предусматривало наличие правовых норм для реагирования на нестандартные ситуации.

Над материалом также работал Сергей Изотов