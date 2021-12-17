Yonhap: Сестру лидера КНДР Ким Ё Чжон перевели на более высокую должность

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, предположительно, была переведена на более высокий пост, сообщило южнокорейское агентство Yonhap («Рёнхап»). СМИ, проводившие трансляцию мероприятия, приуроченного к годовщине смерти предыдущего руководителя страны КНДР Ким Чен Ира, отметили, что в сообщениях Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Ё Чжон упоминалась среди восьми действующих членов политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

Кроме того, пресса обратила внимание, что на фотографии девушка была запечатлена рядом с тремя членами Политбюро. По мнению агентства, все эти признаки указывают на то, что Ким Ё Чжон получила более высокую должность — пост члена Политбюро или, по меньшей мере, заместителя. Однако официальных сообщений по этому поводу не было.

С 2017 года Ким Ё Чжон входила в состав политбюро КНДР. Однако зимой этого года стало известно, что в обновлённый коллектив руководящего органа страны она не вошла. Тогда СМИ предполагали, что подобное решение связано с отстранением от дел впавшей в немилость сестры генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи.

Ранее сообщалось о заявлении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о том, что Республика Корея совместно с КНДР, КНР и США готова объявить об окончании корейской войны 1950–1953 годов, однако переговоры ещё не начались из-за требования Пхеньяна к Вашингтону отказаться от «враждебной политики», которое озвучила Ким Ё Чжон.

В то же время Мун Чжэ Ин распорядился проанализировать действия КНДР, касающиеся пусков ракет, и подготовить план ответных действий.