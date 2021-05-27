Рябков: Россия проживёт и без ДОН

https://static.news.ru/photo/a3cecb56-bf82-11eb-a18e-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развал Договора по открытому небу (ДОН) никак не отразится на безопасности России. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы проживём без ДОН, переживём его отсутствие. Наша безопасность не пострадает, — заверил он.

При этом Рябков отметил, что власти США продолжают «хождение по собственным граблям». Вашингтон совершает грубые политические ошибки и теряет шансы восстановить отношения с Москвой.

Замглавы МИД напомнил, что российская сторона предлагала компромиссное решение: Штаты объявляют о возвращении в ДОН, РФ приостанавливает процедуры по выходу из соглашения, а после этого начинается обсуждение взаимных претензий. Однако в Вашингтоне продолжают требовать от Москвы односторонних уступок.

Договор по открытому небу предоставляет право 34 странам-участницам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полётов. Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.

США запустили процедуру расторжения договора в мае 2020 года, и в ноябре она завершилась. МИД РФ объявил о запуске аналогичных процедур в январе 2021 года. К настоящему моменту документ денонсировала Госдума.

Ранее стало известно, что американская сторона не намерена возвращаться в ДОН. Госдепартамент США уведомил об этом МИД России.