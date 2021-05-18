Рябков призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с грядущим саммитом

https://static.news.ru/photo/f7c53324-b87c-11eb-bf22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о денонсации Договора по открытому небу не стоит увязывать с грядущим саммитом при участии России и США. Об этом в среду, 19 июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он озвучил данную позицию в Госдуме, где рассматривается вопрос о денонсации ДОН, пишет РИА Новости.

В ходе обсуждения глава ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что решение этой проблемы можно отложить до встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. На это Рябков ответил, что Москве удалось ратифицировать соглашение о продлении на пять лет ДСНВ.

По словам замглавы МИД, к этому в США была политическая воля. В рассматриваемом сейчас вопросе её нет.

Поэтому я не стал бы этот вопрос увязывать с предстоящей встречей на высшем уровне, тем более что окончательной договорённости на эту тему пока нет, — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон о денонсации Россией Договора по открытому небу.

ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Договор стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. Российским ответом на это стало объявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.