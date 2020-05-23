Рябков допустил, что США сорвут продление договора о СНВ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последовательное расторжение международных договоров при Дональде Трампе позволяет считает, что США сорвут продление договора о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.

Администрация Трампа выходит из одного за другим договора, администрация Трампа, скорее всего, даст возможность договору 2010 года истечь. Поэтому мы все должны задуматься над тем, какова роль Республиканской партии в США, и какова её ответственность за происходящее, — цитирует замминистра РИА Новости.

По словам Рябкова, действия республиканцев привели к разрушению системы контроля над вооружениями, и именно выход Соединённых Штатов из договора по противоракетной обороне при президенте-республиканце Джордже Буше заставил Россию взяться за разработку перспективных вооружений.

Как писал NEWS.ru, 21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Одновременно американцы отметили, что готовы обсудить новый ДСНВ, настояв на участии в переговорах Китая, а не только России и США.