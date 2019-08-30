https://static.news.ru/photo/abdf7bec-cb50-11e9-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединённые Штаты планируют прекратить пускать россиян на Гуам и Северные Марианские острова без виз.

Раньше гражданин РФ мог посетить эти территории без дополнительных документов при поездке короче 45 дней и соответствии определённым критериям, сообщает Министерство внутренней безопасности США. Теперь такими правами россияне будут пользоваться только в случае гуманитарного характера их пребывания.

Полноценный документ о новой политике будет опубликован 3 сентября и вступит в силу спустя 30 дней.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предложило смягчить визовый режим для иностранных туристов. Срок действия визы может быть увеличен с одного месяца до полугода, а для её оформления может оказаться достаточно брони в гостинице, подтверждение от туроператора не потребуется, писал News.ru.